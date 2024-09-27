Виновнику смертельной аварии с фурой на мосту через Хор увеличили наказание

Гражданина приговорили к 2,5 годам в колонии-поселении, но прокурор и представитель потерпевшего обжаловали вердикт как чересчур мягкий. Напомним, 4 апреля 2023 года лишённый прав водитель «Лексуса» на трассе Хабаровск — Владивосток выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым седельным тягачом «Мерседес». После удара фура упала с моста в реку Хор. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузового автомобиля погиб. Виновник аварии с места происшествия скрылся, но 11 апреля передал в полицию явку с повинной и после явился сам.



Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда, учитывая позицию прокурора, согласилась с доводами апелляционного представления и жалобы потерпевшего. Было исключено смягчающее обстоятельство в виде явки с повинной, а наказание было увеличено до 7 лет лишения свободы.