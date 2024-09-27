Астана. 27 сентября. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в пятницу в большинстве регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«Отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части РК. И только на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока — осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман. На севере Западно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки −2», — говорится в сообщении.
В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке области Ұлытау, на востоке области Жетісу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре области Абай сохранится, на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.
«В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, области Ұлытау, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетісу, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — скзаано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью −1−3, днем −11−13.
В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью −6−8, днем −12−14.
В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи дождь. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью −8−10, днем −21−23.
В Акмолинской области днем на севере и востоке небольшой дождь. Днем +11+16, ночью −1−6.
В области Улытау без осадков. Днем +12+17, ночью 0−5.
В Карагандинской области тоже без осадков. Днем +8+13, ночью −1−6.
В Западно-Казахстанской области осадков тоже не ожидается. Днем +17+22, ночью +2+7.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +19+24, ночью +6+11.
В Мангистауской области без осадков. Днем +23+28, ночью +8+13.
В Актюбинской области осадков не ожидается. Днем +16+21, ночью 0+5.
В Костанайской области без осадков. Днем +15+20, ночью −2+3.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе и севере дождь со снегом, днем дождь на севере, востоке и юге. Днем +10+15, ночью 0+5.
В Павлодарской области без осадков. Днем +6+11, ночью −1−6.
В области Абай тоже без осадков. Днем +8+13, ночью −2−7.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Днем +8+13, ночью −2−7.
В Кызылординской области без осадков. Днем +15+20, ночью +3+8.
В Туркестанской области ночью в горах гроза. Днем +20+25, ночью +8+13.
В Жамбылской области ночью и утром на юге в горах гроза. Днем +13+18, ночью +5+10.
В Алматинской области на юге дождь, в горах возможен снег. Днем +12+17, ночью +3+8.
В области Жетысу в горах небольшие дождь со снегом. Днем +13+18, ночью 0+5.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.