Погода без осадков ожидается в пятницу в большинстве регионов Казахстана

«Отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части РК. И только на юге, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока — осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман. На севере Западно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки −2», — говорится в сообщении.