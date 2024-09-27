Придумала детей ради соцвыплат жительница Хабаровского края

В Комсомольске начнется судебное разбирательство по делу местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщина предоставила ложные данные о рождении двух несуществующих детей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Женщина обманула КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Комсомольску», предоставив фальшивые сведения, на основании которых получала социальные выплаты в рамках нацпроекта «Демография».
«Федеральный бюджет понес убытки на сумму более 360 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом Комсомольска.