Небольшое потепление пообещали омичам синоптики в эти выходные

В эти выходные в Омскую область придет небольшое потепление. Преимущественно будет без осадков. О том, какая будет погода в Омске
Ночью в субботу, 28 сентября, температура воздуха будет в пределах +1…+6 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах ожидается туман. Днем столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов. Порывы ветра в пределах 5−10 м/с.
В ночь на воскресенье, 29 сентября, столбик термометра покажет +3…+8 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Днем скорость ветра будет в пределах 7−12 м/с.