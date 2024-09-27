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Небольшое потепление пообещали омичам синоптики в эти выходные

Максимально воздух прогреется до +21 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные в Омскую область придет небольшое потепление. Преимущественно будет без осадков. О том, какая будет погода в Омске 28—29 сентября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью в субботу, 28 сентября, температура воздуха будет в пределах +1…+6 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах ожидается туман. Днем столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов. Порывы ветра в пределах 5−10 м/с.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, столбик термометра покажет +3…+8 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Днем скорость ветра будет в пределах 7−12 м/с.