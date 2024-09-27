Избили стеклянной кружкой и взяли кредит. Двое жителей Усольского района оформили займ на мертвого знакомого

Год назад 26 сентября в поселке Мишелевка Усольского района женщина вернулась домой и обнаружила бездыханное тело своего сожителя. Она сразу сообщила о произошедшем полицейским и те начали проверку. Оказалось, что 59-летний ныне покойный мужчина, выпивал в компании у себя дома. В какой-то момент мужчины начали ссориться, и двое собутыльников 20 и 30 лет набросились на хозяина. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
— Они избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами и стеклянной кружкой по голове. От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте. После этого осужденные убедившись, что он мертв, воспользовались его паспортными данными и заключили от имени погибшего кредитный договор на сумму 150 тысяч рублей, — поделились правоохранители.
Кредитные деньги они потратили на собственные нужды. Как отметили в ведомстве, за день до смерти потерпевшего, осужденные тайно сняли с его карты 100 тысяч рублей. После задержания выяснилось, что один из участников преступления уже был замечен в незаконных делах — хищение имущества, незаконный оборот наркотиков.
С учетом вменяемых статей и предыдущего уголовного опыта, ранее судимому мужчине назначили 10,5 лет колонии особого режима. Соучастнику дали девять лет строгого режима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что студента из Тулуна приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену.