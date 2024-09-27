Избили стеклянной кружкой и взяли кредит. Двое жителей Усольского района оформили займ на мертвого знакомого

Год назад 26 сентября в поселке Мишелевка Усольского района женщина вернулась домой и обнаружила бездыханное тело своего сожителя. Она сразу сообщила о произошедшем полицейским и те начали проверку. Оказалось, что 59-летний ныне покойный мужчина, выпивал в компании у себя дома. В какой-то момент мужчины начали ссориться, и двое собутыльников 20 и 30 лет набросились на хозяина. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.