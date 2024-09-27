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В Челябинске садоводы помогли накрыть подпольную нарколабораторию

В Челябинске полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Выйти на наркодельца сотрудникам полиции помогли садоводы одного из садовых товариществ Челябинска. Они обратили внимание на один из неиспользуемых участков, откуда исходили резкие и нетипичные для садовых хозяйств запахи, и обратились к участковому уполномоченному полиции с просьбой проверить странный участок.

«В процессе личного досмотра у подозреваемого изъяли 128 свертков с мефедроном общим весом около 500 г и 34 г гашиша. Полицейские установили, что наркотик задержанный хранил для дальнейшего сбыта через интернет. В ходе обыска в тайнике дома обнаружено еще почти 7 кг изготовленного им мефедрона, а также предметы и вещества, необходимые для производства наркотика, электронные весы и упаковочный материал», — рассказали в ГУ МВД региона.

В настоящее время гражданин находится под арестом, в отношении него возбуждено уголовное дело.