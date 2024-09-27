В Челябинске садоводы помогли накрыть подпольную нарколабораторию

«В процессе личного досмотра у подозреваемого изъяли 128 свертков с мефедроном общим весом около 500 г и 34 г гашиша. Полицейские установили, что наркотик задержанный хранил для дальнейшего сбыта через интернет. В ходе обыска в тайнике дома обнаружено еще почти 7 кг изготовленного им мефедрона, а также предметы и вещества, необходимые для производства наркотика, электронные весы и упаковочный материал», — рассказали в ГУ МВД региона.