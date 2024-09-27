Сбитая электричкой во Владивостоке женщина находится в реанимации

Во Владивостоке проводится проверка после того, как электричка сбила женщину на улице Жигура.
Как рассказали в пресс-службе восточного следственного управления на транспорте, из-за столкновения с электропоездом пострадала 64-летняя женщина.
«Она пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте для перехода перед приближавшимся железнодорожным составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось».
Было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, самое максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Свою проверку также организовала приморская транспортная прокуратура.
Как поделились с корреспондентом «КП» в пресс-службе краевого минздрава, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, ей диагностировали ушиб головного мозга, травмы тела, рук, ног.