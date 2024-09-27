В Екатеринбурге силовики провели ночной рейд на мигрантов и пьяных водителей

Рейды прошли в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах. Ранее именно на этих территориях были аварии с участием пьяных водителей, в связи с чем было решено провести массовые проверки. Силовикам удалось выявить двух автолюбителей в нетрезвом состоянии, а также пятерых — без водительского удостоверения. Всего за рейд зафиксировано 30 нарушителей ПДД.