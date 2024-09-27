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В Екатеринбурге силовики провели ночной рейд на мигрантов и пьяных водителей

Полицейские Екатеринбурга за ночь поймали шесть нелегальных мигрантов и двух нетрезвых автолюбителей.

Источник: УМВД Екатеринбурга

В ночь на 26 сентября в Екатеринбурге прошел масштабный рейд силовиков на мигрантов и нарушителей правил дорожного движения. Во время операции сотрудники полиции поймали шестерых нелегальных мигрантов.

В мероприятии участвовали сотрудники Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции; кинологи; подразделения ППСП и другие. В отношении нарушителей миграционного законодательства составили административные материалы за несоблюдение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране (статья 18.8 КоАП РФ).

— Всех иностранцев-нарушителей доставили в территориальные ОВД. В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы Российской Федерации, — сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Рейды прошли в Ленинском, Академическом и Верх-Исетском районах. Ранее именно на этих территориях были аварии с участием пьяных водителей, в связи с чем было решено провести массовые проверки. Силовикам удалось выявить двух автолюбителей в нетрезвом состоянии, а также пятерых — без водительского удостоверения. Всего за рейд зафиксировано 30 нарушителей ПДД.

— Проведение данных профилактических рейдов находится на контроле у руководства городского Управления внутренних дел и впредь будет продолжено на постоянной основе в последующие дни, — добавили в полиции Екатеринбурга.