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Уголовное дело по факту хранения боеприпасов возбудили в Хабаровском крае

Подозреваемый пояснил, что боеприпасы он нашел в лесу.

Источник: ГУ МВД

В Ванинском районе Хабаровского края возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции у 52-летнего жителя поселка Октябрьский обнаружили и изъяли 591 патрон, спрятанный в жилом доме.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое является патронами образца 1974 года.

Подозреваемый пояснил, что боеприпасы он нашел в лесном массиве в районе дачного участка, на котором временно проживает. Они находились в заводских бумажных упаковках. Злоумышленник спрятал находку в отдушине фундамента дачного дома.

Специального разрешения на хранения патронов он не имел.

Отделом дознания ОМВД России по Ванинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Изъятые боеприпасы помещены на ответственное хранение и будут уничтожены по решению суда.

Сотрудники полиции информируют:

— Граждане, добровольно сдавшие боеприпасы и оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности.

— Чтобы сдать нелегально хранящиеся боеприпасы и оружие, достаточно обратиться в ближайший отдел полиции или в подразделение Росгвардии.