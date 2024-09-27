«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки “Гепард”, — рассказал собеседник агентства.
По данным Лебедева, также погибли украинские военнослужащие и румынские наемники. От 12 до 15 пострадавших увезли в больницы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.