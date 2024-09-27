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Подполье: в Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. При ударе по Измаилу получили повреждения объекты портовой инфраструктуры, включая склады западной бронетехники, также есть погибшие среди наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Есть попадание в склады, где всю неделю накапливали привезенную паромами технику. По описанию, были САУ (калибра) 155 миллиметров и были зенитные установки “Гепард”, — рассказал собеседник агентства.

По данным Лебедева, также погибли украинские военнослужащие и румынские наемники. От 12 до 15 пострадавших увезли в больницы.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.