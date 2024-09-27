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Норму об определении национальности ребенка проверят на соответствие Конституции Казахстана

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Норму об определении национальности ребенка проверят на соответствие Конституции Казахстана после обращения гражданина, который попросил проверить …

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Норму об определении национальности ребенка проверят на соответствие Конституции Казахстана после обращения гражданина, который попросил проверить статью 65 Кодекса «о браке (супружестве) и семье», сообщает пресс-служба Конституционного суда.

«Состоялось заседание Конституционного суда по проверке конституционности нормы об определении национальности ребенка», — говорится в сообщении в пятницу.

По закону, национальность ребенка устанавливается национальностью родителей. Если у родителей разная национальность, ребенок может выбрать одну из них при получении документов. Однако в дальнейшем он может изменить свою национальность только на национальность второго родителя.

По мнению заявителя, закон нарушает права его подопечного ребенка, так как национальность умерших родителей не была установлена.