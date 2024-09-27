В Пермском крае пешеход погиб после ДТП с легковым авто на трассе

Как рассказывают правоохранители, смертельная авария произошла около 00:50 27 сентября. Легковой автомобиль «Лада Гранта» двигался по трассе Пермь — Ильинский. Проезжая 26-й километр трассы водитель врезался в 67-летнего пешехода, который в это время шёл по проезжей части в попутном направлении.