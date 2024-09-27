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В Пермском крае пешеход погиб после ДТП с легковым авто на трассе

Авария произошла ночью 27 сентября.

Пешеход скончался после ДТП с легковым авто на трассе в Пермском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.

Как рассказывают правоохранители, смертельная авария произошла около 00:50 27 сентября. Легковой автомобиль «Лада Гранта» двигался по трассе Пермь — Ильинский. Проезжая 26-й километр трассы водитель врезался в 67-летнего пешехода, который в это время шёл по проезжей части в попутном направлении.

В ДТП пострадал 58-летний водитель отечественного авто, ему была оказана медицинская помощь. Пешеход скончался до госпитализации.

Сотрудники полиции, которые прибыли на месте аварии, составили протоколы и провели необходимые замеры. Сейчас сотрудники ДПС проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смертельной аварии с пешеходом.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом смертельном ДТП, которое произошло в Пермском крае 26 сентября. Авария с пассажирскими автомобилями и автобусом случилась на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Подробности происшествия perm.aif.ru сообщили в ГУ МВД региона.