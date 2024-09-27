На Кубани под колесами КамАЗа погиб восьмилетний велосипедист

В Тихорецком района Краснодарского края вечером в четверг, 26 сентября, произошло смертельное ДТП, в котором погиб 8-летний ребенок. Мальчик ехал на велосипеде по проселочной дороге в попутном направлении с КамАЗом.
«Поравнявшись с грузовиком, ребёнок совершил резкий поворот вправо после чего упал под заднюю ось полуприцепа», — рассказали в полиции подробности трагедии.
От полученных травм ребенок погиб сразу. За рулем КамАЗа ехал 35-летний мужчина.
В полиции напомнили родителям о том, что, по правилам ГИБДД, детям до 14 лет нельзя выезжать на дороги на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности.