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На Кубани под колесами КамАЗа погиб восьмилетний велосипедист

Мальчик упал на заднюю ось полуприцепа.

Источник: УГИБДД по Краснодарскому краю

В Тихорецком района Краснодарского края вечером в четверг, 26 сентября, произошло смертельное ДТП, в котором погиб 8-летний ребенок. Мальчик ехал на велосипеде по проселочной дороге в попутном направлении с КамАЗом.

«Поравнявшись с грузовиком, ребёнок совершил резкий поворот вправо после чего упал под заднюю ось полуприцепа», — рассказали в полиции подробности трагедии.

От полученных травм ребенок погиб сразу. За рулем КамАЗа ехал 35-летний мужчина.

В полиции напомнили родителям о том, что, по правилам ГИБДД, детям до 14 лет нельзя выезжать на дороги на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности.