Жезказган. 27 сентября. КазТАГ — Расследование дела о самовольной добыче марганцовой руды завершили в области Улытау, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«АФМ завершено расследование и направлено в суд досудебное производство по факту самовольной добычи марганцевой руды и последующей ее легализации в области Ұлытау. Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера “Восточный”. Незаконные действия подтверждены аэрокосмическими снимками, предоставленными АО “Қазақстан Ғарыш Сапары”, — говорится в сообщении в пятницу.
По данным АФМ, в ходе следствия по фактам самовольного пользования недрами установлено, что земельный участок, на котором расположен карьер, уполномоченными органами для недропользования не выдавался, никакой соответствующей регистрации не имеется.
«В последующем, путем оформления фиктивных счет-фактур, подозреваемый легализовал незаконно добытую марганцевую руду и реализовывал на территории всей Республики и в зарубежные страны. Марганцевые руды применяются в различных отраслях промышленности — металлургической, химической, керамической, стекольной, а его соединения — в фармацевтической промышленности. Установлен ущерб государству на сумму более Т1 млрд. Объем незаконно добытой руды составляет 16 тыс. тонн на общую сумму более Т3 млрд. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму Т337 млн», — добавили в АФМ.