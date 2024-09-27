Расследование дела о самовольной добыче марганцовой руды завершили в области Улытау

«В последующем, путем оформления фиктивных счет-фактур, подозреваемый легализовал незаконно добытую марганцевую руду и реализовывал на территории всей Республики и в зарубежные страны. Марганцевые руды применяются в различных отраслях промышленности — металлургической, химической, керамической, стекольной, а его соединения — в фармацевтической промышленности. Установлен ущерб государству на сумму более Т1 млрд. Объем незаконно добытой руды составляет 16 тыс. тонн на общую сумму более Т3 млрд. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемого на сумму Т337 млн», — добавили в АФМ.