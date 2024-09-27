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Водитель утонул в автомобиле, который съехал с дамбы в водохра­нилище в Самарской области

Пропажу машины обнаружили 26 сентября 2024 года по следам шин.

Как сообщили в ПСС Самарской области, легковушка, стоявшая на дамбе на берегу Кирсановского водохранилища в селе Михеевка Пестравского района, неконтролируемо съехала в воду. Исчезновение автомобиля обнаружили по следам, оставленным шинами на бетоне. Рядом с ними нашли рыбацкую удочку.

Водолазы ПСО спецназначения отправились на место происшествия 26 сентября 2024 года в 11:05. Им предстояло найти тело водителя, который, а момент происшествия находился в машине.

Через 3,5 часа, к 14:40, затонувший автомобиль был обнаружен на глубине 7 метров. Тело погибшего водителя доставили на берег.

Подробности случившегося выясняет полиция.