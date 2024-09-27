Как сообщили в ПСС Самарской области, легковушка, стоявшая на дамбе на берегу Кирсановского водохранилища в селе Михеевка Пестравского района, неконтролируемо съехала в воду. Исчезновение автомобиля обнаружили по следам, оставленным шинами на бетоне. Рядом с ними нашли рыбацкую удочку.