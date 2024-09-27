Как сообщили в ПСС Самарской области, легковушка, стоявшая на дамбе на берегу Кирсановского водохранилища в селе Михеевка Пестравского района, неконтролируемо съехала в воду. Исчезновение автомобиля обнаружили по следам, оставленным шинами на бетоне. Рядом с ними нашли рыбацкую удочку.
Водолазы ПСО спецназначения отправились на место происшествия 26 сентября 2024 года в 11:05. Им предстояло найти тело водителя, который, а момент происшествия находился в машине.
Через 3,5 часа, к 14:40, затонувший автомобиль был обнаружен на глубине 7 метров. Тело погибшего водителя доставили на берег.
Подробности случившегося выясняет полиция.