СК Красноярского края: инсектицидное вещество — причина отравления 4 детей

Следственны комитет Красноярского края озвучил приоритетную версию отравления четверых детей из п. Красная Сопка Назаровского района.
«В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. На данный момент попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства», — рассказала старший помощник руководителя ГУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.
Добавим, что химическую экспертизу проводит КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы».
Напомним, что похороны четверых детей, которые умерли от отравления в Красноярском крае, предварительно назначены на 30 сентября.