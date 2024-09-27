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СК Красноярского края: инсектицидное вещество — причина отравления 4 детей

Однако, что за вещество вызвало смерть, пока не установлено.

Источник: РИА "Новости"

Следственны комитет Красноярского края озвучил приоритетную версию отравления четверых детей из п. Красная Сопка Назаровского района.

«В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. На данный момент попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства», — рассказала старший помощник руководителя ГУ СК по Красноярскому краю и Респуб­лике Хакасия Юлия Арбузова.

Добавим, что химическую экспертизу проводит КГБУЗ «Красноярское бюро судебно-медицинской экспертизы».

Напомним, что похороны четверых детей, которые умерли от отравления в Красноярском крае, предварительно назначены на 30 сентября.