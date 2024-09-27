Жезказган. 27 сентября. КазТАГ — Кенгирское водохранилище возвращают в государственную собственность, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.
«Кенгирское водохранилище в области Ұлытау будет возвращено в государственную собственность. Об этом на встрече с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. На сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению. До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия “Казводхоз” министерства водных ресурсов и ирригации», — говорится в сообщении в пятницу.
Кенгирское водохранилище — крупнейшее в области Ұлытау. Его объем — 319 млн кубометров.
«Кенгирское водохранилище — основной источник воды в регионе, и местные жители обеспокоены качеством здешней воды, ее нерациональным использованием и сопутствующими экологическими проблемами. В плачевном состоянии находятся гидротехнические сооружения на объекте. Вернув водохранилище в собственность государства, мы в первую очередь проведем его многофакторное обследование, чтобы определить дальнейшие меры по решению имеющихся проблем», — отметил Нуржигитов.
Сообщается, что также жители области Ұлытау задали министру вопросы об обеспечении региона питьевым водоснабжением, улучшении качества питьевой воды, ремонте поврежденных подземных водоводов и экологическом состоянии местных водоемов.