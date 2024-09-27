Кенгирское водохранилище возвращают в государственную собственность

«Кенгирское водохранилище в области Ұлытау будет возвращено в государственную собственность. Об этом на встрече с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. На сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению. До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия “Казводхоз” министерства водных ресурсов и ирригации», — говорится в сообщении в пятницу.