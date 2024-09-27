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Арестованного экс-главу Сочи проверяют на причастность к другим преступлениям

Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по делу о растрате в особо крупном размере, проверяют на причастность к другим преступлениям. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, если вина экс-мэра подтвердится, ему предъявят новые обвинения.

Источник: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Господина Копайгородского ранее доставили в Москву из ЛНР, где он участвовал в спецоперации. Мещанский районный суд Москвы заключил бывшего главу Сочи под стражу почти на два месяца, до 18 ноября 2024 года. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Алексей Копайгородский был мэром Сочи с 11 сентября 2019 года, ранее он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В середине мая 2024 года он досрочно покинул пост, как сообщалось, в связи с переходом на новое место работы. 12 сентября стало известно, что бывший мэр проходит службу в зоне СВО.