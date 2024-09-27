Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизовом режиме

Граждане Казахстана и Марокко смогут въезжать, выезжать, пересекать транзитом и временно пребывать на территории друг друга до 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда. Для более длительного пребывания, трудовой деятельности, обучения или ведения бизнеса потребуется оформление визы.