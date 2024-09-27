Астана. 27 сентября. КазТАГ — Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев национальный и общегражданских паспортов, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
«Стороны подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов», — говорится в сообщении в пятницу.
Граждане Казахстана и Марокко смогут въезжать, выезжать, пересекать транзитом и временно пребывать на территории друг друга до 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда. Для более длительного пребывания, трудовой деятельности, обучения или ведения бизнеса потребуется оформление визы.
Соглашение вступит в силу через 30 дней после завершения всех необходимых процедур.
Напомним, что 11 сентября КазТАГ сообщал, что Казахстан одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Марокко.