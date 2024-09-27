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Глава СК России затребовал доклад по делу об осквернении мемориала в Братске

Мужчина во время празднования свадьбы забрался на Мемориал Славы
Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об осквернении мемориала в Братске. Как сообщили в пресс-службе Следкома России, на мужчину, забравшегося на Мемориал Славы заведено уголовное дело по статьям о вандализме и осквернении.

— По предварительным данным, 24 сентября текущего года, группа молодых людей, празднующих свадьбу в городе Братске, остановилась для фотографирования возле Мемориала Славы. Один из гостей забрался на памятник, возведенный к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, — пояснили в ведомстве.

Руководитель Следкома России поручил главе областного СК отчитаться о ходе расследования и уже известных обстоятельствах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что собутыльники избили стеклянной кружкой 59-летнего мужчину, а когда он скончался — взяли от его имени кредит. Теперь они отправятся в колонию суммарно на 19,5 лет.