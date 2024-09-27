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Суд вынес приговор омичу за неоднократную демонстрацию нацистской символики

Теперь мужчина полтора года проведет на принудительных работах.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд вынес приговор омичу, который неоднократно был уличен в публичной демонстрации свастики. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичный поступок.

Суд установил, что 36-летний омич, который ранее уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики, совершил аналогичный поступок.

В январе этого года мужчина на одной из своих страниц в соцсетях опубликовал изображение свастики, а в марте во время прогулки изобразил ее на чужой машине.

Вину в совершении преступления омич признал полностью, а также удалил из соцсетей размещенные изображения.

Суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ («публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской до степени смешения, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ») и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства.