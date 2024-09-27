Токаев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

«Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана. В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами», — говорится в сообщении в пятницу.