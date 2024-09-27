Токаев поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил поздравил туркменского президента Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана, сообщает пресс-служба Акорды.
«Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана. В своей поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил яркие успехи Ашхабада в государственном строительстве, подчеркнул высокий авторитет нейтрального Туркменистана на международной арене, достигнутый благодаря конструктивному подходу к выстраиванию взаимоотношений с зарубежными партнерами», — говорится в сообщении в пятницу.
Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему всемерному углублению двустороннего стратегического партнерства.
«Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана — благоденствия и прогресса», — добавили в Акорде.