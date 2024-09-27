Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанский юниор вышел в четвертьфинал престижного турнира в Японии

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Казахстанский теннисист Амир Омарханов одержал победу в третьем круге юниорского турнира первой категории J 500 в Осаке, пробившись в четвертьфинал…

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Казахстанский теннисист Амир Омарханов одержал победу в третьем круге юниорского турнира первой категории J 500 в Осаке, пробившись в четвертьфинал, сообщает пресс-служба федерации тенниса Казахстана.

«Амир Омарханов пробился в четвертьфинал престижного турнира в Японии», — сообщили в ФТК в пятницу.

Амир Омарханов в третьем кругу обыграл россиянина Егора Плешивцева. Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

В четвертьфинале он встретится с Мигелем Табоном из Колумбии.