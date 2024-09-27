Казахстанский юниор вышел в четвертьфинал престижного турнира в Японии

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Казахстанский теннисист Амир Омарханов одержал победу в третьем круге юниорского турнира первой категории J 500 в Осаке, пробившись в четвертьфинал, сообщает пресс-служба федерации тенниса Казахстана.
«Амир Омарханов пробился в четвертьфинал престижного турнира в Японии», — сообщили в ФТК в пятницу.
Амир Омарханов в третьем кругу обыграл россиянина Егора Плешивцева. Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 7:5.
В четвертьфинале он встретится с Мигелем Табоном из Колумбии.