AP: в США провели вторую в истории казнь с использованием азота

Власти Алабамы утверждают, что этот метод аналогичен эвтаназии, применяемой по всему миру, в том числе в некоторых европейских странах. После подачи газа человек быстро и безболезненно теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца. Однако адвокаты Смита настаивали на том, что власти Алабамы не обладают необходимым оборудованием для проведения подобного вида казни, и что безразмерная маска может пропустить достаточно кислорода, что приведет к страданиям их подзащитного, и удушье наступит, когда он будет еще находиться в сознании. Помимо этого, адвокаты настаивали на том, что вторая попытка казни может быть приравнена «к неконституционному жесткому наказанию». Апелляционный суд отклонил все ходатайства адвокатов.