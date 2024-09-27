AP: в США провели вторую в истории казнь с использованием азота

Казненным был Алан Юджин Миллер, который был признан виновным в убийстве трех человек в 1999 году. В 2022 году власти пытались привести смертный приговор в исполнение с помощью инъекции, однако врачи не смогли этого сделать.
В конце января 2024 года в штате Алабама провели первую в США смертную казнь с применением чистого азота в США. 58-летний Кеннет Смит, признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году, был казнен с применением азота в городе Этмор в Алабаме.
Американским властям пришлось прибегнуть к ранее не использовавшемуся способу казни из-за физиологических особенностей осужденного: в ноябре 2022 года Смита попытались казнить с помощью стандартной для США смертельной инъекции, однако у него не смогли найти подходящей вены для того, чтобы ввести иглу. По той же причине с помощью азота казнили Миллера.
Власти Алабамы утверждают, что этот метод аналогичен эвтаназии, применяемой по всему миру, в том числе в некоторых европейских странах. После подачи газа человек быстро и безболезненно теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца. Однако адвокаты Смита настаивали на том, что власти Алабамы не обладают необходимым оборудованием для проведения подобного вида казни, и что безразмерная маска может пропустить достаточно кислорода, что приведет к страданиям их подзащитного, и удушье наступит, когда он будет еще находиться в сознании. Помимо этого, адвокаты настаивали на том, что вторая попытка казни может быть приравнена «к неконституционному жесткому наказанию». Апелляционный суд отклонил все ходатайства адвокатов.