Назначил свидание школьнице, она еле вырвалась: в Новосибирске арестовали мигранта, который искал девочек в соцсетях

Заседание по избранию мигранту меры пресечения прошло в закрытом режиме, поскольку преступление он совершил против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Представителей СМИ не пустили даже в здание суда. С участниками процесса обвиняемый общался через переводчика. На время следствия мигранта отправили в СИЗО до 24 ноября.