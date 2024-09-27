Назначил свидание школьнице, она еле вырвалась: в Новосибирске арестовали мигранта, который искал девочек в соцсетях

В Кировский районный суд Новосибирска сегодня утром конвоем доставили предполагаемого педофила. Следователь ходатайствовала об аресте мигранта. И поскольку российского гражданства у задержанного нет, исход заседания был очевиден.
В руках правоохранителей оказался 27-летний уроженец Киргизии Халилджон А.. В Новосибирске мигрант работал кладовщиком в компании по производству дверей. А на досуге вел пикантную переписку с 13-летней девочкой.
— Через некоторое время посредством онлайн-общения злоумышленник выманил собеседницу на встречу, где в ходе личного общения попытался совершить в отношении последней действия сексуального характера. Сумев вырваться, потерпевшая убежала от мужчины, а затем обратилась в полицию, — рассказали журналисту КП-Новосибирск в пресс-службе регионального главка МВД.
Оперативники вышли на след подозреваемого, при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали его и доставили на допрос в следственный отдел по Кировскому району.
— Следователями СК фигурант по делу задержан и ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
Заседание по избранию мигранту меры пресечения прошло в закрытом режиме, поскольку преступление он совершил против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Представителей СМИ не пустили даже в здание суда. С участниками процесса обвиняемый общался через переводчика. На время следствия мигранта отправили в СИЗО до 24 ноября.