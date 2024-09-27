Казахстанец завоевал «золото» на турнире по настольному теннису в Саудовской Аравии

«В городе Даммам (Саудовская Аравия) завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender 2024. 17-летний казахстанец Алан Курмангалиев завоевал на нем золотую медаль, став лучшим в возрастной категории до 19 лет», — говорится в сообщении в пятницу.