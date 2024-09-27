Казахстанец завоевал «золото» на турнире по настольному теннису в Саудовской Аравии

Астана. 27 сентября. КазТАГ — 17-летний Алан Курмангалиев стал победителем международного турнира WTT Youth Contender 2024, проходившего в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
«В городе Даммам (Саудовская Аравия) завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender 2024. 17-летний казахстанец Алан Курмангалиев завоевал на нем золотую медаль, став лучшим в возрастной категории до 19 лет», — говорится в сообщении в пятницу.
В рамках турнира Курмангалиев обыграл представителей Саудовской Аравии — Муртадха Абу Абдуллу, Абдулала Алхамиса, Али Альтахера, а также индийских теннисистов Сарта Мишра, Джаша Моди и Анкура Бхаттачарджи.