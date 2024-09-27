Трамвай загорелся на ходу на проспекте Ленина

Трамвай сгорел на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание произошло в районе станции метро «Кировская» в 21 час. Огонь раскинулся по площади пять квадратных метров в отсеке высоковольтных проводов. На место оперативно выехали спасатели МЧС России и потушили огонь.
Никто из пассажиров не пострадал.
Вероятнее всего, пожар произошел из-за неисправности трамвая.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что производственное здание загорелось в Сормовском районе Нижнего Новгорода.