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Трамвай загорелся на ходу на проспекте Ленина

Возгорание произошло в отсеке высоковольтных проводов.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трамвай сгорел на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло в районе станции метро «Кировская» в 21 час. Огонь раскинулся по площади пять квадратных метров в отсеке высоковольтных проводов. На место оперативно выехали спасатели МЧС России и потушили огонь.

Никто из пассажиров не пострадал.

Вероятнее всего, пожар произошел из-за неисправности трамвая.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что производственное здание загорелось в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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