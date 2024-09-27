Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с автобусом в Пермском крае

Речь идёт об аварии, которая произошла накануне вечером на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями. Автомобиль «Фольксваген Туарег» ехал в сторону Кудымкара. В один момент 58-летний водитель врезался в «Рено Логан». После удара легковушку отбросило на рейсовый автобус.