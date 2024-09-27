Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с автобусом в Пермском крае

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом, которое произошло в Пермском крае 26 сентября, сообщает ГУ МВД региона.
Речь идёт об аварии, которая произошла накануне вечером на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о ДТП с автобусом и двумя легковыми автомобилями. Автомобиль «Фольксваген Туарег» ехал в сторону Кудымкара. В один момент 58-летний водитель врезался в «Рено Логан». После удара легковушку отбросило на рейсовый автобус.
Как сообщает ГУ МВД Пермского края, водитель «Рено» и 55-летний пассажир скончались на месте аварии. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что полиция организовала проверку. Утром 27 сентября стало известно, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
«Водитель “Фольксвагена” от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — рассказала краевая полиция.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, утром 27 сентября Госавтоинспекция региона сообщила о смертельном ДТП с пешеходом на трассе Пермь — Ильинский. Автомобиль «Лада Гранта» врезался в 67-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.