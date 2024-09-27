Экс-главе «СК “Консоль” дали 9 лет колонии за обман дольщиков на 530 рублей

Согласно версии следствия, с 2006-го по 2011 года фигурантка дела через номинальных директоров заключала с покупателями договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Советском районе Красноярска. Однако фактически на эти деньги она построила себе несколько жилых домов в поселках Сосны и Усть-Мана, а также базу отдыха с 12 домиками. Всего ей удалось вывести свыше 130 млн руб., считают правоохранители.