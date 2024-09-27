Экс-главе «СК “Консоль” дали 9 лет колонии за обман дольщиков на 530 рублей

Ей назначили девять лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.
Согласно версии следствия, с 2006-го по 2011 года фигурантка дела через номинальных директоров заключала с покупателями договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Советском районе Красноярска. Однако фактически на эти деньги она построила себе несколько жилых домов в поселках Сосны и Усть-Мана, а также базу отдыха с 12 домиками. Всего ей удалось вывести свыше 130 млн руб., считают правоохранители.
Из-за действий фигурантки дела, считают следователи, строительство домов велось с задержками. Кроме того, недостроенными остались четыре объекта на пр. Светлогорский и ул. Партизана Железняка. Всего пострадали 280 дольщиков, ущерб оценивается более чем в 530 млн руб.
Свою вину подсудимая не признала. «Квартиры дольщикам не были переданы из-за рейдерских действий и введения процедуры банкротства. Полученные деньги от участников долевого строительства расходовались по прямому назначению, а именно на строительство жилых домов. Строительство коттеджей и базы отдыха являлось коммерческой инвестиционной деятельностью ООО СК “Консоль”, — заявила Елена Мансурова.
На имущество осужденной, в частности, коттеджи в поселках Удачный и Усть-Мана, а также базы отдыха наложен арест в счет погашения ущерба.