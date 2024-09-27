Павлодар. 27 сентября. КазТАГ — Автолюбитель из Баянаула взыскал Т1,2 млн с государства за ложное обвинение в алкоголизме, передает КазТАГ.
«Судебная коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда постановила (…) постановление Баянаульского районного суда Павлодарской области от 23 ноября 2023 года, вынесенное в отношении Ж. по части 1 статьи 608 КоАП — отменить. Производство по делу об административном правонарушении, (…) в отношении Ж. прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. (…) Признать за Ж. право на возмещение вреда, причинного незаконным привлечением к административной ответственности», — следует из постановления Павлодарского областного суда.
Осенью 2023 года на возвращавшегося за рулем ВАЗ-2108 после ночной смены с ТОО «Майкубен-Вест» жителя Баянаула Ж. полицейские составили административный протокол. У водителя не оказалось страховки на авто. Во время оформления документов, они заметили покрасневшие глаза Ж. и заподозрили, что тот находится в наркотическом опьянении. Пояснения, что это из-за усталости после ночной смены и длительного нахождения в прокуренном помещении не помогли. Ж. провели три экспресс-тестирования, признали виновным «с наложением взыскания в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет».
Адвокат автолюбителя не согласился с постановлением суда первой инстанции и в апелляционной жалобе просил его отменить, мотивируя тем, что вина Ж. в управлении авто в состоянии наркотического опьянения не доказана.
Суд апелляционной инстанции истребовал видеозаписи с видеожетона сотрудника полиции и экспресс — тесты Ж. Их изучил приглашенный судом специалист Павлодарского областного центра психического здоровья.
«Результаты, изображенные на трех представленных экспресс-тестах — одна окрашенная полоска и вторая не полностью окрашенная, необходимо интерпретировать как отрицательный результат, в связи с чем, состояние освидетельствуемого лица следует квалифицировать как “трезв”, — говорится в постановлении облсуда.
Опровергнута также была сделанная фельдшером запись о признании Ж. в употреблении алкоголя или других психоактивных веществ «накануне проведения освидетельствования, марихуана 1 ₽». На видеозаписи видеожетона во время своего задержания и проведении медосвидетельствования Ж. категорически отрицает употребление наркотиков.
Кроме того, из видеозаписи видно, что Ж. неоднократно обращается к должностным лицам с просьбой провести дополнительные исследования на кровь, мочу или выехать с полицейскими в любое другое учреждение для установления достоверного результата.
Из пояснений сотрудника полиции на заседании апелляционной инстанции следовало, что поведение Ж. было адекватным, он «говорил, что наркотические средства не употребляет и на меосвидетельствование поехал уверенно».
Ж. выставил иск на Т1,2 млн. Выплачивать их предстоит министерству финансов.