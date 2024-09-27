Автолюбитель из Баянаула взыскал Т1,2 млн с государства за ложное обвинение в алкоголизме

Осенью 2023 года на возвращавшегося за рулем ВАЗ-2108 после ночной смены с ТОО «Майкубен-Вест» жителя Баянаула Ж. полицейские составили административный протокол. У водителя не оказалось страховки на авто. Во время оформления документов, они заметили покрасневшие глаза Ж. и заподозрили, что тот находится в наркотическом опьянении. Пояснения, что это из-за усталости после ночной смены и длительного нахождения в прокуренном помещении не помогли. Ж. провели три экспресс-тестирования, признали виновным «с наложением взыскания в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет».