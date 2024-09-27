В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

«Задержаны два агента украинских спецслужб, осуществляющие передачу сведений о российских военных объектах иностранной стороне. Один из задержанных — 45-летний житель Республики Крым. По открытому GSM-каналу мобильной связи он совершил звонок на телефон “горячей линии” Службы безопасности Украины, инициативно предложив свою помощь противнику», — говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, мужчина передал сведения о географических координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также пересылал украинскому куратору другие сведения, связанные с перемещением воинским эшелоном военной техники российских войск в зону СВО, а также полученных им данных об объекте оборонно-промышленного комплекса на полуострове.
«Информация была передана противнику для использования при нанесении ракетных ударов. Еще один задержанный — 43-летний иностранец посредством интернет-мессенджера также инициативно установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины и предложил оказывать содействие в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В частности, мужчина собирал и передавал представителям украинской спецслужбы сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ, для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 275 («Государственная измена в форме шпионажа») и 276 («Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации, то есть шпионаж»). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.