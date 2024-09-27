В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 275 («Государственная измена в форме шпионажа») и 276 («Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации, то есть шпионаж»). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.