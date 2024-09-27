На Южном Урале работница пункта выдачи заказов полгода обворовывала клиентов

Сотрудники УМВД России по ЗАТО Озерск начали расследование на пункте выдачи заказов. Там провели оперативно-розыскных мероприятия, которые позволили выявить причастное к хищениям лицо. В областном полицейском Главке уточнили, что подозрения попали на сотрудницу точки.
Как оказалось, девушка проворачивала свои схемы почти полгода. Сотрудница получала заказы, забирала из них нужные вещи, а после оформляла все как утерянный или возвращенный товар. Все за шесть месяцев она присвоила себе 54 предмета, общей стоимостью почти 90 тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что сотрудники отдела дознания УМВД России по ЗАТО Озерск возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.