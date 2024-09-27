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На Южном Урале работница пункта выдачи заказов полгода обворовывала клиентов

Пропажу товаров заметили представители филиала интернет-магазина в Озерске и обратились в правоохранительные органы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники УМВД России по ЗАТО Озерск начали расследование на пункте выдачи заказов. Там провели оперативно-розыскных мероприятия, которые позволили выявить причастное к хищениям лицо. В областном полицейском Главке уточнили, что подозрения попали на сотрудницу точки.

Как оказалось, девушка проворачивала свои схемы почти полгода. Сотрудница получала заказы, забирала из них нужные вещи, а после оформляла все как утерянный или возвращенный товар. Все за шесть месяцев она присвоила себе 54 предмета, общей стоимостью почти 90 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что сотрудники отдела дознания УМВД России по ЗАТО Озерск возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.