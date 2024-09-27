На Южном Урале работница пункта выдачи заказов полгода обворовывала клиентов

Как оказалось, девушка проворачивала свои схемы почти полгода. Сотрудница получала заказы, забирала из них нужные вещи, а после оформляла все как утерянный или возвращенный товар. Все за шесть месяцев она присвоила себе 54 предмета, общей стоимостью почти 90 тысяч рублей.