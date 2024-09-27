Жителя Урала, забившего отца до смерти, отправили в колонию

Качканарский городской суд вынес приговор 39- летнему местному жителю, который в начале января 2024 года забил до смерти собственного отца. Сын причинил мужчине закрытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался в больнице спустя 10 дней после случившегося.
Мужчину признали виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы. Отбывать срок свердловчанин будет в исправительной колонии строгого режима.