Жителя Урала, забившего отца до смерти, отправили в колонию

​Качканарский городской суд вынес приговор 39- летнему местному жителю, который в начале января 2024 года забил до смерти собственного отца. Сын причинил мужчине закрытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался в больнице спустя 10 дней после случившегося.