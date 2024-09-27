В Екатеринбурге эвакуировали УрГЭУ из-за учебной тревоги

В центре Екатеринбурга эвакуировали Уральский государственный экономический университет. В здании учебного заведения прозвучала учебная тревога. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Инцидент произошел ранним утром 27 сентября. Сообщается, что никаких происшествий не было.
— В УрГЭУ объявлена учебная тревога. Сотни студентов и сотрудников покидают здание. Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил слаженность действий сотрудников университета в ходе учебной эвакуации студентов, — рассказали в пресс-службе университета.
Уже к 9:18 эвакуация была завершена. Студенты и преподаватели вернулись в аудитории.