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В Екатеринбурге эвакуировали УрГЭУ из-за учебной тревоги

В центре Екатеринбурга эвакуировали университет.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга эвакуировали Уральский государственный экономический университет. В здании учебного заведения прозвучала учебная тревога. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Инцидент произошел ранним утром 27 сентября. Сообщается, что никаких происшествий не было.

— В УрГЭУ объявлена учебная тревога. Сотни студентов и сотрудников покидают здание. Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил слаженность действий сотрудников университета в ходе учебной эвакуации студентов, — рассказали в пресс-службе университета.

Уже к 9:18 эвакуация была завершена. Студенты и преподаватели вернулись в аудитории.

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