Черные столбы дыма поднимаются в небо: сильное возгорание заметили во Владивостоке

Пожар в новостройке на улице Тухачевского, 30, заметили во Владивостоке. На месте работают сотрудники МЧС России по Приморскому краю, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам очевидцев, дыма много, однако понять, что конкретно горит, сложно. Люди предполагают, что произошел пожар в одной из квартир. Пожарные в курсе ситуации и уже работают на месте происшествия.
Корреспондент «КП» обратился в пресс-службу регионального МЧС. Информация о пожаре появится в ближайшее время, специалисты уточняют подробности. О пострадавших не сообщается.
Ранее «КП» писала о пожаре, в котором пострадали девять лодочных гаражей.