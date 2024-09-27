Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черные столбы дыма поднимаются в небо: сильное возгорание заметили во Владивостоке

Во Владивостоке загорелся ЖК.

Источник: Соцсети

Пожар в новостройке на улице Тухачевского, 30, заметили во Владивостоке. На месте работают сотрудники МЧС России по Приморскому краю, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, дыма много, однако понять, что конкретно горит, сложно. Люди предполагают, что произошел пожар в одной из квартир. Пожарные в курсе ситуации и уже работают на месте происшествия.

Корреспондент «КП» обратился в пресс-службу регионального МЧС. Информация о пожаре появится в ближайшее время, специалисты уточняют подробности. О пострадавших не сообщается.

Ранее «КП» писала о пожаре, в котором пострадали девять лодочных гаражей.

пожары