Актобе. 27 сентября. КазТАГ — Казахстанца подозревают в попытке продать свои внутренние органы за Т9 млн, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
«Прокуратурой Актюбинской области в ходе мониторинга интернет пространства, сотрудниками получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов гражданином Е. 25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму Т9 млн», — говорится в сообщении в пятницу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 (принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека) УК РК.