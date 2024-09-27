Казахстанца подозревают в попытке продать свои внутренние органы за Т9 млн

«Прокуратурой Актюбинской области в ходе мониторинга интернет пространства, сотрудниками получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов гражданином Е. 25 сентября 2024 года в рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму Т9 млн», — говорится в сообщении в пятницу.