Второй республиканский форум государственных обвинителей прошел в Астане

Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что по поручению президента в стране продолжается работа по усилению гражданского участия в отправлении правосудия. Он подчеркнул, что более 40 статьей Уголовного кодекса охватывают преступления, рассматриваемые судом присяжных, и что доверие граждан к этой практике растет.