Второй республиканский форум государственных обвинителей прошел в Астане

Астана. 27 сентября. КазТАГ — В Астане прошел второй республиканский форум государственных обвинителей, где обсуждали развитие суда присяжных и повышения профессиональной подготовки прокуроров, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.
«В генеральной прокуратуре состоялся второй республиканский форум государственных обвинителей», — говорится в сообщении в пятницу.
Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что по поручению президента в стране продолжается работа по усилению гражданского участия в отправлении правосудия. Он подчеркнул, что более 40 статьей Уголовного кодекса охватывают преступления, рассматриваемые судом присяжных, и что доверие граждан к этой практике растет.
Особое внимание на форуме уделили вопросам повышения квалификации прокуроров и адвокатов. Генеральный прокурор поручил профильной службе сосредоточиться на обучении прокуроров ораторскому мастерству и навыкам публичных выступлений.
Также обсудили возможности развития суда присяжных, меры по обеспечению их безопасности и защиты личных данных, а также усиление их роли в уголовном процессе. Судьи, адвокаты, юристы-практики и прокуроры выступили с докладами, посвященными вопросам развития суда присяжных и повышения состязательности сторон в уголовных делах.