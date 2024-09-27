ФСБ задержала двух агентов Украины, собиравших сведения о Крымском мосте

Вторым задержанным является 43-летний иностранец. Он познакомился с представителями ГУР Минобороны Украины онлайн и предложил им помощь в «деятельности, направленной против безопасности» России. В ФСБ рассказали, что он передавал сведения о местах дислокации вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ в Севастополе с целью определить подходящие цели для огневого поражения.