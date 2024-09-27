Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала двух агентов Украины, собиравших сведения о Крымском мосте

В Крыму задержали двух агентов украинских спецслужб, которые собирали и передавали данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. Об это сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Источник: Reuters

Одним из задержанных является 45-летний крымчанин, сообщают в ведомстве. Он позвонил на «горячую линию» Службы безопасности Украины по открытому GSM-каналу мобильной связи и «инициативно предложил свою помощь противнику», говорится в сообщении спецслужбы.

В ФСБ считают, что мужчина передал координаты установленной в Керчи ПВО, входящей в систему защиты Крымского моста. В ведомстве также считают, что украинский агент пересылал сотрудникам спецслужб сведения, «связанные с перемещением воинским эшелоном военной техники российских войск в зону СВО» и объектом оборонно-промышленного комплекса на полуострове.

Вторым задержанным является 43-летний иностранец. Он познакомился с представителями ГУР Минобороны Украины онлайн и предложил им помощь в «деятельности, направленной против безопасности» России. В ФСБ рассказали, что он передавал сведения о местах дислокации вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ в Севастополе с целью определить подходящие цели для огневого поражения.

В отношении задержанных возбуждены уголовное дела по ст. 275 (госизмена) и 276 (шпионаж).