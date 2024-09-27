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Под Волгоградом обезвредили условных террористов

В Волгоградской области на учениях предотвратили теракт.

Накануне, 26 сентября, в Волгоградской области прошли антитеррористические учения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе оперативного штаба по региону, силовики обезвредили условных террористов на территории Чернышковского района.

В связи с мероприятием были перекрыты некоторые дороги, жителей призвали не поддаваться панике и не доверять слухам.

— В учении принимали участие подразделения из состава сил и средств оперативного штаба Волгоградской области и оперативных групп в муниципальных образованиях «Чернышковский район», — уточнили в оперштабе.