Под Волгоградом обезвредили условных террористов

Накануне, 26 сентября, в Волгоградской области прошли антитеррористические учения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе оперативного штаба по региону, силовики обезвредили условных террористов на территории Чернышковского района.
В связи с мероприятием были перекрыты некоторые дороги, жителей призвали не поддаваться панике и не доверять слухам.
— В учении принимали участие подразделения из состава сил и средств оперативного штаба Волгоградской области и оперативных групп в муниципальных образованиях «Чернышковский район», — уточнили в оперштабе.