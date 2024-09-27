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За сутки в Самарской области утонули два человека

Два происшествия на воде со смертельным исходом произошли в Самарской области.

Несмотря на то, что на дворе уже осень, в Самарской области происходят трагические происшествия на воде. Сразу два человека утонули 26 сентября. В Пестравском районе из водохранилища извлекли тело 48-летнего мужчины: он съехал туда с дамбы на машине.

— В Сызрани погибшего 42-летнего мужчину достали из затопленного карьера, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В региональном управлении МЧС напоминают, что купальный сезон в Самарской области завершился, а плавать сейчас можно только в бассейне. Кроме того, не стоит находиться рядом с водоемами в алкогольном опьянении: это может привести к беде.

МЧС