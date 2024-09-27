Впавший в кому после «падения в туалете» казахстанский солдат отправлен на лечение в Турцию

Напомним, Ербаян Мухтар — солдат Национальной гвардии Казахстана, который получил тяжелую травму в декабре 2023 года. По официальной версии, он упал в туалете и ударился головой, что привело к черепно-мозговой травме и коме. Однако его семья не верит в эту версию, указывая на серьезные повреждения, такие как перелом затылочной кости и субдуральная гематома. С момента инцидента Ербаян находился в коме более полугода, и его состояние требовало серьезного медицинского вмешательства. После сбора средств на лечение, которые составили около Т230 млн, появилась возможность отправить солдата в Стамбул. Сам инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело.