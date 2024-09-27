Преподавателя воронежского вуза мошенники обманули на 1,2 млн рублей

Женщине рекомендовали связываться с гражданином для обсуждения вопроса дополнительных льгот. Преподаватель позвонила по указанному телефону, где мужчина представился сотрудником правоохранительных органов. Он утверждал, что с ее расчетных счетов переводятся деньги, которые уходят на финансирование терроризма.
Мошенник предложил пострадавшей написать заявление о готовности к сотрудничеству с силовыми органами и о неразглашении конфиденциальной информации. Документ необходимо было сфотографировать и отправить ему. Затем жительнице Воронежа позвонил лжеследователь и сообщил, что её деньги продолжают переводится гражданину недружественной страны. Убедив пенсионерку, что «безопасный» банковский счет сохранит её средства, он настоял на срочном переводе всех накоплений на данный счет.
После выполнения указаний, женщина получила информацию о возможном обыске в её доме и необходимости перевести наличные тоже. После того, как аферисты получили все личные средства преподавательницы, они перестали выходить на связь.
Ущерб составил более 1,2 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту о мошенничестве.