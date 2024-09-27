Преподавателя воронежского вуза мошенники обманули на 1,2 млн рублей

Мошенник предложил пострадавшей написать заявление о готовности к сотрудничеству с силовыми органами и о неразглашении конфиденциальной информации. Документ необходимо было сфотографировать и отправить ему. Затем жительнице Воронежа позвонил лжеследователь и сообщил, что её деньги продолжают переводится гражданину недружественной страны. Убедив пенсионерку, что «безопасный» банковский счет сохранит её средства, он настоял на срочном переводе всех накоплений на данный счет.