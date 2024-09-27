«Нелепая смерть!»: родные многодетного сибиряка, провалившего в 10-метровую воронку в поле на комбайне, не могут поверить в утрату

«Вдруг неоткуда взявшиеся воронки в земле — дело для нас нередкое. Только вот ни разу там никто не погибал…», — с тревогой в голосе описывает места вблизи деревни Русский Мельхитуй, что в Иркутской области, теща 39-ленего Артура, жизнь которого прервалась в той самой воронке. Днем 19 сентября многодетный отец находился на сборке урожая. Сибиряк управлял загруженным комбайном, когда вдруг под машиной образовалась 10-метровая яма. Техника ушла в землю кабиной вниз. От полученных травм водитель скончался на месте. Сегодня, 27 сентября, семья отмечает девять дней со смерти Артура. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Всю свою жизнь Артур провел в поле».
Артур и его жена Антонида прожили в счастливом браке около 18 лет. За это время у них родились трое детей. Сейчас старшему сыну 17 лет, средней дочери — 14 младшей недавно исполнилось два года.
— Артур только вернулся из армии, когда нас познакомил общий друг, — рассказывает Антонида. — Кажется, у него была любовь с первого взгляда! Но я была холодна. Правда, недолго, он так сильно добивался расположения, что буквально ходил по пятам, как тень. Как тут отказать?! С тех пор ни на день не расставались.
Артур устроился в местный совхоз, который потом переформировали в сельскохозяйственное акционерное общество. Работал водителем сельхозтехники около 19 лет.
— Всю свою жизнь Артур провел в поле, видимо оно и забрало его… — говорит Антонида. — Работал для семьи, чтобы были всем обеспечены. У детей новые телефоны, лучшая одежда. Недавно сыну мотоцикл купил. А какие у мужа руки золотые! Сам и дом отремонтирует, и гараж построит.
Должен был уволиться.
Последнее время супруга уговаривала Артура уволиться и переехать из деревни в город. Да и сам сибиряк не сказать, что был особенно против. Супруги договорились, что в марте 2024 года глава семейства уволится. Но бросить родителей и покинуть деревню так и не смог.
«Это мой дом, это моя жизнь», — отвечал жене Артур.
У семьи было много планов… Артур мечтал развести большое хозяйство. Пока у семьи 15 коров и телят, 11 свиней, курицы и кролики. Прилично! Год назад купили трактор для работы. А вскоре сибиряк собирался с зарплаты приобрести косилку.
— Артур еще хотел детям квартиру купить. Да и ремонт в доме недавно затеяли, а сейчас все стоит разобранное и пустое без него. Такая нелепая смерть… Я не верю, что это произошло с моим мужем. Он хотел жить!
«Теперь там будет пастбище».
Воспоминаниями об Артуре поделились и его коллеги.
— В коллективе все его ласково называли Артурик. Ведь он с юмором такой парень был. Да и специалист хороший, освоил разные виды техники. Опыт у него был колоссальный, — рассказывает КП-Иркутск руководитель предприятия, где работал Артур.
Сейчас компания оказывает материальную помощь семье Артура. За счет предприятия организовали похороны. Обещают помочь и с оплатой учебы старшего сына. А еще обеспечить семью дровами на зиму и кормами для их животных.
— Что касается территории, где произошла трагедия, там больше не будут проводить посадочные работы. Теперь место используется в качестве пастбища для скота компании, — рассказывают на предприятии.
ОФИЦИАЛЬНО.
— В Нукутском районе вблизи деревни Русский Мельхитуй комбайн провалился в карстовую воронку, — рассказывают в СУ СКР Иркутской области. — В результате происшествия погиб 39-летний водитель сельскохозяйственной техники. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
К проверке также подключилась и региональная прокуратура.