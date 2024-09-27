«Нелепая смерть!»: родные многодетного сибиряка, провалившего в 10-метровую воронку в поле на комбайне, не могут поверить в утрату

«Вдруг неоткуда взявшиеся воронки в земле — дело для нас нередкое. Только вот ни разу там никто не погибал…», — с тревогой в голосе описывает места вблизи деревни Русский Мельхитуй, что в Иркутской области, теща 39-ленего Артура, жизнь которого прервалась в той самой воронке. Днем 19 сентября многодетный отец находился на сборке урожая. Сибиряк управлял загруженным комбайном, когда вдруг под машиной образовалась 10-метровая яма. Техника ушла в землю кабиной вниз. От полученных травм водитель скончался на месте. Сегодня, 27 сентября, семья отмечает девять дней со смерти Артура. Подробности — в материале КП-Иркутск.