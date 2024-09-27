Муж опекунши Далера Бобиева получил реальный срок

Суд отказал взыскивать с Наумова 5 млн рублей, которые в качестве компенсации запросил биологический отец погибшего мальчика. Как полагает следствие, Александр Наумов применял по отношению к Далеру электрошокер, привязывал скотчем к стулу и заставлял выполнять тяжелые физические упражнения — принимать позу полустоя и интенсивно приседать. Прокурор затребовал для Наумова наказание в виде шести лет лишения свободы.
Напомним, Вероника Наумова стала опекуном Далера Бобиева в декабре 2019 года. В СКР по Свердловской области считают, что до самой смерти ребенка Наумова испытывала к нему ненависть, истязала и пытала его. Также установлено, что Наумова не пускала Далера на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми, что мешало его развитию. Кроме того, она не пускала его и в садик. При этом Наумова к участию в истязаниях подключила племянника своего мужа Егора Егольникова, которому сейчас 21 год, проживавшему в их семье, и опекаемую ею девочку 2008 г. р.
Следствие пришло к выводу, что Наумова сознательно утопила ребенка. Вечером 2 декабря 2022 года она связала ноги Далера скотчем, избила его металлической обувной ложкой, а потом положила ребенка в ванную и удерживала под водой, пока он не захлебнулся. Смерть Далера Бобиева «наступила от механической асфиксии вследствие утопления».
Скрыв гибель ребенка, Наумова с января по июнь 2023 года продолжала получать от государства выплаты на него — свыше 119 тыс. рублей. Как рассказала ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Наумову и Егольникова в зависимости от роли и степени участия обвиняют по семи статьям УК РФ, в том числе «Убийство малолетнего по мотивам национальной ненависти», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей также предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и мошенничестве при получении выплат. И. о. заведующей детсадом обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Сейчас дело Наумовой и Егольникова рассматривается в Свердловском областном суде.