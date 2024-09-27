На Кубани водитель КамАЗа погиб в ДТП на встречной полосе. Авария произошла в ночь на 27 сентября в Тихорецком районе.
Предварительно, КамАЗ ехал со стороны Ростова в сторону Кропоткина. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком.
От удара грузовик отбросило на обочину. В результате пострадавший водитель КамАЗа скончался на месте аварии.
«Ведется следствие», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Тихорецком районе восьмилетний велосипедист погиб под колесами КамАЗа. Мальчик скончался на месте происшествия.