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На Кубани водитель КамАЗа погиб в ДТП на встречной полосе

В Тихорецком районе выясняют обстоятельства гибели в ДТП водителя КамАЗа.

Источник: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель КамАЗа погиб в ДТП на встречной полосе. Авария произошла в ночь на 27 сентября в Тихорецком районе.

Предварительно, КамАЗ ехал со стороны Ростова в сторону Кропоткина. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком.

От удара грузовик отбросило на обочину. В результате пострадавший водитель КамАЗа скончался на месте аварии.

«Ведется следствие», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Тихорецком районе восьмилетний велосипедист погиб под колесами КамАЗа. Мальчик скончался на месте происшествия.