Все средства от насекомых изъяли из магазинов красноярского села

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Следственный комитет изъял все средства от насекомых из магазинов села Красная Сопка в Красноярском крае после отравления семьи, в которой погибло четверо детей, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
«Все дихлофосы и другие инсектицидные вещества изъяли из магазинов села», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главного следственного управления, средства от насекомых отправлены на экспертизу, в них будут искать совпадения по компонентам, ранее найденным в биологических материалах погибших детей.
Ранее экспертиза обнаружила в организмах погибших детей компоненты инсектицидного неустановленного средства. Как уточнили в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. РИА Новости в пресс-службе сообщали, что, возможно, в доме находились какие-то средства от насекомых, от которых сработал накопительный эффект.
В четверг Роспотребнадзор дал заключение о том, что в продуктах, изъятых из магазина и дома пострадавших, опасные вещества, способствующие смерти человека, обнаружены не были.