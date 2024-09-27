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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки у реки

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на берегу реки в хуторе Бураковском. Как сообщает СКР, предполагаемым преступником является житель хутора.

Убийство произошло 1 сентября в Кореновском районе. Школьница ехала вечером домой на велосипеде и пропала. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли ночью на берегу реки.

Задержанным оказался 35-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение, во время допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Следователи с обвиняемым проверили показания на месте. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. По уголовному делу продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.