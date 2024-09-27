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Три человека погибли в лобовом ДТП в Куйтунском районе

Три человека погибли в лобовом ДТП в Куйтунском районе. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошёл сегодня утром на 1530 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе станции Тулюшка Куйтунского района. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь со стороны областного центра, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «ВАЗ-2106».

В результате ДТП водитель и два пассажира отечественной легковушки погибли до приезда бригады скорой медицинской помощи. Пассажир внедорожника доставлена в больницу. По факту произошедшего проводится всесторонняя проверка.