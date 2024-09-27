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Рогов рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ у Нестерянки

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Северо-западнее Работино в районе села Нестерянка российские войска уничтожили неприступный опорный пункт ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Наши войска также продвинулись севернее Нестерянки и уничтожили крупный опорный пункт украинских войск, который помогал удерживать им позиции на данном направлении. На сегодня опорный пункт превращен в руины», — сказал Рогов.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.