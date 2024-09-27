В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадала девочка 9 лет

На трассах Волгоградской области за минувшие сутки произошло три аварии с пострадавшими. В Одном из ДТП травмы получила 9-летняя девочка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, утром 26 сентября две иномарки не поделили дорогу в Кировском районе на пересечении улиц Никитина и Кирова.