В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадала девочка 9 лет

На трассах Волгоградской области за минувшие сутки произошло три аварии с пострадавшими. В Одном из ДТП травмы получила 9-летняя девочка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, утром 26 сентября две иномарки не поделили дорогу в Кировском районе на пересечении улиц Никитина и Кирова.
— Произошло столкновение автомобилей «Рено Дастер» и «Джили». В результате ДТП 9-летняя пассажирка автомобиля «Джили», водитель автомобиля «Рено» доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.
Отметим, что инспекторы остановили 16 нетрезвых водителей и зафиксировали 651 нарушение ПДД.