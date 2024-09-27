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В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадала девочка 9 лет

Два человека получили травмы в ДТП на юге Волгограда.

На трассах Волгоградской области за минувшие сутки произошло три аварии с пострадавшими. В Одном из ДТП травмы получила 9-летняя девочка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, утром 26 сентября две иномарки не поделили дорогу в Кировском районе на пересечении улиц Никитина и Кирова.

— Произошло столкновение автомобилей «Рено Дастер» и «Джили». В результате ДТП 9-летняя пассажирка автомобиля «Джили», водитель автомобиля «Рено» доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Отметим, что инспекторы остановили 16 нетрезвых водителей и зафиксировали 651 нарушение ПДД.